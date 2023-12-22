В Старый город из-за подозрительного чемодана был введен план "Щит"

Delfi по телефону связался с румынским посольством, работник посольства заверил, что, к счастью, никакой опасности не было.
"Чемодан забыл какой-то турист, сейчас все в порядке", – сказал работник посольства.
По словам пресс-секретаря Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, в 14.12 ч. поступило сообщение о странном чемодане около двери румынского посольства, на ул. Гаоно.
После осмотра внешнего чемодана в 14.35 ч. был объявлен план "Щит".
Саперы антитеррористического отряда "Арас" открыли чемодан и нашли в нем только одежду. План "Щит" был отозван.
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