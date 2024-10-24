В Скуодасском районе мужчину подозревают в жестоком убийстве

Подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохраны за насильственное преступление. В суде Скудис признал свою вину, но сказал, что не помнит, как все произошло.
Суд разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца.
Судья Виолета Балчюнене сказала, что подозреваемый полностью признал свою вину, но мотив преступления не указал. Только сказал, что убийство было спонтанным.
По предварительным данным, подозреваемый убил мужчину ножом, а потом разрезал на части и спрятал.
По словам судьи, орудие преступления пока не найдено, Подозреваемый сказал, что выбросил нож где-то в поле.
Журналистам прокурор Юрий Петухов сказал, что подозреваемый не раз был задержан за насилие. Сейчас проводят несколько расследований, поэтому его просят арестовать, чтобы он не прятался от правосудия.
Представители Клайпедской полиции не сразу рассказали о жутких подробностях преступления – сначала в сводке было сказано только, что начато расследование по факту убийства, обнаружено тело мужчины 1984 г.р. со следами насилия. Сообщалось, что задержан подозреваемый (1988 г.р.). Однако во вторник представитель Департамента полиции Рамунас Матонис информировал, что расследуют жуткое преступление. Убитого нашел его сосед, он и вызвал полицию. Подозреваемого сосед видел в день убийства.
Подозреваемый живет в другой деревне Скуодасского района. Там он и был задержан.
Недавно, похожее преступление было совершено в Клайпеде. 14 октября, в 11.53 ч., во дворе дома на ул. Саусё 15-осёс в мусорном мешке было найдено расчлененное тело пожилого человека.
В убийстве подозревают мужчину 1939 г.р., он был арестован. Подозреваемый факт убийства отрицает, хотя не скрывает, что после выборов общался с убитым. Подозреваемый задержан на 14 суток.