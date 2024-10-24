В Скуодасском районе мужчину подозревают в жестоком убийстве

Подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохраны за насильственное преступление. В суде Скудис признал свою вину, но сказал, что не помнит, как все произошло.

Суд разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца.

Судья Виолета Балчюнене сказала, что подозреваемый полностью признал свою вину, но мотив преступления не указал. Только сказал, что убийство было спонтанным.

По предварительным данным, подозреваемый убил мужчину ножом, а потом разрезал на части и спрятал.

По словам судьи, орудие преступления пока не найдено, Подозреваемый сказал, что выбросил нож где-то в поле.