В Шяуляй задержаны трое подозреваемых в поджоге военной техники для Украины

„В Шяуляй была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Группа лиц, как мы понимаем, имевших приказ, попыталась поджечь его. Благодаря отличному сотрудничеству с разведывательным сообществом личности были установлены. Задержаны три человека, остальные объявлены в международный розыск“, - сказал глава полиции А. Паулаускас в четверг на дискуссии „Можно ли обеспечить внешнюю безопасность, не заботясь о внутренней безопасности?“, состоявшейся в рамках мероприятия о деятельности полиции в 2024-2025 гг.