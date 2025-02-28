2025.02.28 09:28

В Шяуляй задержаны трое подозреваемых в поджоге военной техники для Украины

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Arūnas Paulauskas
Arūnas Paulauskas
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В прошлом году в Шяуляй была предпринята попытка сжечь военную поддержку для Украины, заявил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас.

Он называет этот инцидент очередной гибридной атакой против Литвы.

„В Шяуляй была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Группа лиц, как мы понимаем, имевших приказ, попыталась поджечь его. Благодаря отличному сотрудничеству с разведывательным сообществом личности были установлены. Задержаны три человека, остальные объявлены в международный розыск“, - сказал глава полиции А. Паулаускас в четверг на дискуссии „Можно ли обеспечить внешнюю безопасность, не заботясь о внутренней безопасности?“, состоявшейся в рамках мероприятия о деятельности полиции в 2024-2025 гг.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на объекте, где хранится военная техника, проводится разведывательная операция. В результате оперативного реагирования подозреваемые были задержаны.

Правоохранительные органы сообщали о проведении досудебного расследования по факту запланированного, но неудавшегося террористического акта, целью которого был поджог зданий компании в Шяуляе.

Сотрудники сообщали, что в ходе другого расследования были задержаны двое граждан Испании, подозреваемых в попытке совершения теракта в Шяуляе в сентябре, и прокуратура отмечала, что этот случай не единственный.

Генеральный прокурор Нида Грунскене утверждала, что в настоящее время ведется несколько подобных досудебных расследований.

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