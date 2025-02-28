В Шяуляй задержаны трое подозреваемых в поджоге военной техники для Украины

Он называет этот инцидент очередной гибридной атакой против Литвы.
„В Шяуляй была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Группа лиц, как мы понимаем, имевших приказ, попыталась поджечь его. Благодаря отличному сотрудничеству с разведывательным сообществом личности были установлены. Задержаны три человека, остальные объявлены в международный розыск“, - сказал глава полиции А. Паулаускас в четверг на дискуссии „Можно ли обеспечить внешнюю безопасность, не заботясь о внутренней безопасности?“, состоявшейся в рамках мероприятия о деятельности полиции в 2024-2025 гг.
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на объекте, где хранится военная техника, проводится разведывательная операция. В результате оперативного реагирования подозреваемые были задержаны.
Правоохранительные органы сообщали о проведении досудебного расследования по факту запланированного, но неудавшегося террористического акта, целью которого был поджог зданий компании в Шяуляе.
Сотрудники сообщали, что в ходе другого расследования были задержаны двое граждан Испании, подозреваемых в попытке совершения теракта в Шяуляе в сентябре, и прокуратура отмечала, что этот случай не единственный.
Генеральный прокурор Нида Грунскене утверждала, что в настоящее время ведется несколько подобных досудебных расследований.