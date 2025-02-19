В Шяуляй молодой человек в общественном месте избил женщину и двух несовершеннолетних девушек

По данным Главного комиссариата полиции Шяуляйского уезда, в 15.25 час. в Шяуляй, на тропе Аушрос, в общественном месте молодой человек (2007 г. р.) избил женщину (1954 г. р.) и двух несовершеннолетних девушек (обе 2009 г. р.).

Пострадавшие после медицинского осмотра лечатся амбулаторно.

Подозреваемый был взят под стражу.

По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.

На днях в Шяуляйском уезде зафиксирован еще один инцидент, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

По данным полиции, во вторник около 3 часов ночи в селе Дайнай Шяуляйского района несовершеннолетний (2008 г. р.) избил другого несовершеннолетнего (2009 г. р.).