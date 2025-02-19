2025.02.19 10:51

В Шяуляй молодой человек в общественном месте избил женщину и двух несовершеннолетних девушек

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Во вторник в Шяуляй молодой человек в общественном месте избил двух несовершеннолетних девушек и женщину, сообщили в полиции.

По данным Главного комиссариата полиции Шяуляйского уезда, в 15.25 час. в Шяуляй, на тропе Аушрос, в общественном месте молодой человек (2007 г. р.) избил женщину (1954 г. р.) и двух несовершеннолетних девушек (обе 2009 г. р.).

Пострадавшие после медицинского осмотра лечатся амбулаторно.

Подозреваемый был взят под стражу.

По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.

На днях в Шяуляйском уезде зафиксирован еще один инцидент, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

По данным полиции, во вторник около 3 часов ночи в селе Дайнай Шяуляйского района несовершеннолетний (2008 г. р.) избил другого несовершеннолетнего (2009 г. р.).

Пострадавший после медицинского осмотра лечится амбулаторно.

Начато предварительное расследование по факту причинения физической боли или легкого вреда здоровью.

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