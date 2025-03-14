2025.03.14 16:38

В Шяуляй металлическая конструкция покалечила работника

 
человек остался без ног
Эрика Венцкуте
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Ligoninė
Ligoninė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В Шяуляй на рабочем месте серьезно пострадал мужчина.

По данным полиции, 12 марта, в 9.09 ч. в Шяуляй, на ул. Содо, в помещении компании упала металлическая конструкция и покалечила работника (1959 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу.

Начато расследование по факту несчастного случая на рабочем месте.

Работники складировали металлические балки (20 м длиной, вес 4522 и 6850 кг). Когда их положили друг на друга, они упали и прижали находившегося рядом слесаря.

По неподтвержденным данным, мужчине ампутировали обе ноги, его ввели в состояние комы.

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