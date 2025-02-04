2025.02.04 09:19

В Швенчёнском районе перевернулось военное транспортное средство, пострадали двое военнослужащих

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В Швенчёнском районе, в лесу, перевернулось военное транспортное средство, в результате аварии пострадали двое военнослужащих.

Как сообщили в Департаменте полиции, авария произошла в понедельник около 10.58 час. на трассе Пабраде – Падваре.

Военное транспортное средство, которым управлял 27-летний военнослужащий, съехало с дороги и перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель военной машины и ехавший с ним 24-летний военнослужащий.

Военнослужащим, получившим различные травмы, была оказана медицинская помощь в больнице, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняет Военная полиция.

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