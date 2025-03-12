2025.03.12 09:12

В Швенченском районе 11 марта был вывешен флаг Литовской ССР

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

11 марта на доме в Швенченском районе Литвы был вывешен флаг Литовской ССР.

Полиция его изъяла и возбудила административное дело за демонстрацию коммунистической символики.

Как сообщил Департамент полиции, во вторник примерно в 11 час. 20 мин. было замечено, что на жилом доме в деревне Цирклишкис поднят флаг Литовской ССР.

За демонстрацию советской символики физическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 700 евро, а руководителям юридических лиц или иным ответственным лицам – штраф в размере от 600 до 1 200 евро.

В день 35-й годовщины восстановления Независимости в Литве зафиксирован и другой инцидент – во вторник примерно в 9 час. 30 мин. было замечено, что с многоквартирного дома на улице Юстинишкю в Вильнюсе был украден флаг Литовской Республики.

Собран материал в связи с кражей.

Лицо, совершившее кражу чужого имущества небольшой стоимости, совершило уголовное преступление и наказывается общественными работами, штрафом, ограничением свободы или арестом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии