В Швенченском районе 11 марта был вывешен флаг Литовской ССР

Полиция его изъяла и возбудила административное дело за демонстрацию коммунистической символики.

Как сообщил Департамент полиции, во вторник примерно в 11 час. 20 мин. было замечено, что на жилом доме в деревне Цирклишкис поднят флаг Литовской ССР.

За демонстрацию советской символики физическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 700 евро, а руководителям юридических лиц или иным ответственным лицам – штраф в размере от 600 до 1 200 евро.

В день 35-й годовщины восстановления Независимости в Литве зафиксирован и другой инцидент – во вторник примерно в 9 час. 30 мин. было замечено, что с многоквартирного дома на улице Юстинишкю в Вильнюсе был украден флаг Литовской Республики.