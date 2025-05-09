2025.05.09 13:47

В Ширвинтском районе на дереве найден, вероятно, советский флаг

 
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: Marijampolės AVPK

9 мая полиция получила сообщение о советских символах в Ширвинтском районе.

По словам полицейских, 9 мая, в 6.51 ч. поступила информация о том, что в Ширвинтском районе, в деревне Барткушкис, на дереве висит советский флаг.

Полиция нашла на дереве рядом с домом, вероятно, флаг с советскими символами.

Хозяин дома сказал, что флаг не его, откуда он взялся мужчине не известно.

Флаг был снят.

Начато расследование по 1 ч. 524 ст. КАП ЛР (демонстрация и распространение советских, коммунистических символов, символов тоталитарных и авторитарных режимов).

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