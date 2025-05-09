В Ширвинтском районе на дереве найден, вероятно, советский флаг

По словам полицейских, 9 мая, в 6.51 ч. поступила информация о том, что в Ширвинтском районе, в деревне Барткушкис, на дереве висит советский флаг.
Полиция нашла на дереве рядом с домом, вероятно, флаг с советскими символами.
Хозяин дома сказал, что флаг не его, откуда он взялся мужчине не известно.
Флаг был снят.
Начато расследование по 1 ч. 524 ст. КАП ЛР (демонстрация и распространение советских, коммунистических символов, символов тоталитарных и авторитарных режимов).
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