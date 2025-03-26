В Шилутском районе загорелся ангар лесозаготовительной компании

По данным ЕЦП, в 16. 13 час. на номер экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в деревне Калкишке, на улице Сакалу, горит ангар лесозаготовительной компании.

На место происшествия были отправлены шилутские и шилутские районные пожарно-спасательные бригады Клайпедского пожарно-спасательного управления. Информация о происшествии была передана на Клайпедскую станцию ​​скорой помощи Главного комиссариата полиции Таурагского уезда.

Как уточнил агентству Elta представитель Департамента пожарно-спасательной защиты и спасения (ДПОС), пожар начался в сарае, где хранятся опилки.