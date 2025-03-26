2025.03.26 17:38

В Шилутском районе загорелся ангар лесозаготовительной компании

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gaisras
Gaisras
ФОТО: Gargždai United

В среду днем ​​в Шилутском районе загорелся ангар лесозаготовительной компании, сообщил Единый центр помощи (ЕЦП).

По данным ЕЦП, в 16. 13 час. на номер экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в деревне Калкишке, на улице Сакалу, горит ангар лесозаготовительной компании.

На место происшествия были отправлены шилутские и шилутские районные пожарно-спасательные бригады Клайпедского пожарно-спасательного управления. Информация о происшествии была передана на Клайпедскую станцию ​​скорой помощи Главного комиссариата полиции Таурагского уезда.

Как уточнил агентству Elta представитель Департамента пожарно-спасательной защиты и спасения (ДПОС), пожар начался в сарае, где хранятся опилки.

„В настоящее время ведутся работы по тушению. Пострадавших на данный момент нет. Там (в сарае – ELTA) много опилок, которые сейчас поливают водой“, – сообщил представитель ДПОС.

На месте работают четыре автоцистерны и автоцистерна с водой.

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