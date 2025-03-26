В Шилутском районе загорелся ангар лесозаготовительной компании

По данным ЕЦП, в 16. 13 час. на номер экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в деревне Калкишке, на улице Сакалу, горит ангар лесозаготовительной компании.
На место происшествия были отправлены шилутские и шилутские районные пожарно-спасательные бригады Клайпедского пожарно-спасательного управления. Информация о происшествии была передана на Клайпедскую станцию скорой помощи Главного комиссариата полиции Таурагского уезда.
Как уточнил агентству Elta представитель Департамента пожарно-спасательной защиты и спасения (ДПОС), пожар начался в сарае, где хранятся опилки.
„В настоящее время ведутся работы по тушению. Пострадавших на данный момент нет. Там (в сарае – ELTA) много опилок, которые сейчас поливают водой“, – сообщил представитель ДПОС.
На месте работают четыре автоцистерны и автоцистерна с водой.