В Шилальском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконным производством самогона

По данным Департамента полиции, примерно в 13.00 час. в селе Кекишкес, в лесу, при изготовлении самогона был задержан мужчина (1963 г. р.), который после допроса был отпущен.
На месте происшествия было обнаружено и изъято оборудование для производства самогона, 17 литров самогона и 350 литров браги.
Начато предварительное расследование по фактам незаконного производства, хранения, перевозки или реализации домашних крепких алкогольных напитков, неденатурированного или денатурированного этилового спирта и их растворов.
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