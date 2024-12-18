2024.12.18 09:29

В Шилальском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконным производством самогона

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Naminės degtinės gamyba
Naminės degtinės gamyba
ФОТО: Shutterstock

Во вторник в Шилальском районе, в лесу, был задержан мужчина, занимавшийся незаконным производством самогона, сообщила полиция.

По данным Департамента полиции, примерно в 13.00 час. в селе Кекишкес, в лесу, при изготовлении самогона был задержан мужчина (1963 г. р.), который после допроса был отпущен.

На месте происшествия было обнаружено и изъято оборудование для производства самогона, 17 литров самогона и 350 литров браги.

Начато предварительное расследование по фактам незаконного производства, хранения, перевозки или реализации домашних крепких алкогольных напитков, неденатурированного или денатурированного этилового спирта и их растворов.

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