В Шилальском районе столкнулись два микроавтобуса, пострадали 9 человек

Полиция Таурагского округа сообщает, что 11 мая, в 2.00 ч. в Шилальском районе, в деревне Шауклишкес, на 248-ом км дороги A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда трезвый водитель (1961 г.р.) микроавтобуса MB Sprinter Atlas из-за небезопасной скорости и не соблюдения безопасного расстояния столкнулся с ехавшим в том же направлении Renault Trafic.