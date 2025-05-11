В Шилальском районе столкнулись два микроавтобуса, пострадали 9 человек

Полиция Таурагского округа сообщает, что 11 мая, в 2.00 ч. в Шилальском районе, в деревне Шауклишкес, на 248-ом км дороги A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда трезвый водитель (1961 г.р.) микроавтобуса MB Sprinter Atlas из-за небезопасной скорости и не соблюдения безопасного расстояния столкнулся с ехавшим в том же направлении Renault Trafic.
В ДТП повреждены оба транспортных средства, пострадал трезвый водитель (1963 г.р.) Renault Trafic.
Пассажиров обоих микроавтобусов доставили на осмотр в больницу. Начато расследование.
Рано утром Департамент полиции сообщил, что около Шауклишкес автомобиль, пытаясь избежать столкновения с животным, выехал на разделительную полосу дороги. Ехавший в противоположном направлении микроавтобус приостановился, а в его заднюю часть врезался другой микроавтобус.
В ДТП пострадали 9 человек. Одна женщина была зажата в автомобиле, ее освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей.
Сообщается, что пострадали жители Клайпеды, которые ехали из Вильнюсского аэропорта. По предварительным данным, их увезли в университетскую больницу. Из Клайпеды на место происшествия выезжали три автомобиля скорой помощи.
На фото виден и перевернувшийся легковой автомобиль. Очевидцы видели в этом месте сбитое животное.
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