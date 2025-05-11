2025.05.11 12:26

В Шилальском районе столкнулись два микроавтобуса, пострадали 9 человек

 

В воскресенье ночью из-за выбежавшего на дорогу животного столкнулись два микроавтобуса.

Полиция Таурагского округа сообщает, что 11 мая, в 2.00 ч. в Шилальском районе, в деревне Шауклишкес, на 248-ом км дороги A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда трезвый водитель (1961 г.р.) микроавтобуса MB Sprinter Atlas из-за небезопасной скорости и не соблюдения безопасного расстояния столкнулся с ехавшим в том же направлении Renault Trafic.

В ДТП повреждены оба транспортных средства, пострадал трезвый водитель (1963 г.р.) Renault Trafic.

Пассажиров обоих микроавтобусов доставили на осмотр в больницу. Начато расследование.

Рано утром Департамент полиции сообщил, что около Шауклишкес автомобиль, пытаясь избежать столкновения с животным, выехал на разделительную полосу дороги. Ехавший в противоположном направлении микроавтобус приостановился, а в его заднюю часть врезался другой микроавтобус.

В ДТП пострадали 9 человек. Одна женщина была зажата в автомобиле, ее освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей.

Сообщается, что пострадали жители Клайпеды, которые ехали из Вильнюсского аэропорта. По предварительным данным, их увезли в университетскую больницу. Из Клайпеды на место происшествия выезжали три автомобиля скорой помощи.

На фото виден и перевернувшийся легковой автомобиль. Очевидцы видели в этом месте сбитое животное.

Delfi благодарит читателя за фото с места происшествия!

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