2024.11.19 13:20

В Шальчининкском районе пограничники обнаружили в пруду тело 18-летнего парня

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Ugniagesys gelbėtojas
Ugniagesys gelbėtojas
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

18 ноября утром в Шальчиникском районе был обнаружен утопленник.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 18 ноября, в 8.35 ч. поступило сообщение о том, что в Шальчининкском районе, в пруду деревни Даугидонис обнаружен утопленник.

В указанное место выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Пожарные-спасатели заметили тело в 3 м от берега. Утопленника вытащили из воды, врачи констатировали, что человек скончался.

По данным полиции, об обнаруженном утопленнике в полицию сообщили пограничники. Известна личность покойного, это молодой человек 2006 г.р. На теле следов насилия не обнаружено. Обстоятельства смерти выясняет полиция.

По словам представителя СОГГ, тело в пруду заметили пограничники Пурвенской заставы. Пруд находится в 800 м от границы с Беларусью.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии