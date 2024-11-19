В Шальчининкском районе пограничники обнаружили в пруду тело 18-летнего парня

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 18 ноября, в 8.35 ч. поступило сообщение о том, что в Шальчининкском районе, в пруду деревни Даугидонис обнаружен утопленник.

В указанное место выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Пожарные-спасатели заметили тело в 3 м от берега. Утопленника вытащили из воды, врачи констатировали, что человек скончался.

По данным полиции, об обнаруженном утопленнике в полицию сообщили пограничники. Известна личность покойного, это молодой человек 2006 г.р. На теле следов насилия не обнаружено. Обстоятельства смерти выясняет полиция.