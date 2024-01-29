В Шальчининкском районе мужчины избивали свою жертву руками, ногами и топором

На записи видно, что на кровати лежит накрытый одеялом мужчина, а двое других бьют его по голове. Они избивают его и бранятся. Затем агрессивные мужчины пускают в ход ноги – бьют по голове и по животу. Потом один из мужчин взял топор и начал им бить по голове несчастного.

Тут на видео появляется женщина, она вступается за избиваемого, кричит на агрессоров. Все говорят по-русски. Сообщивший об инциденте в редакцию мужчина сказал, что агрессоры - братья.

Delfi связался с полицией, которая информировала, что видео снято 26 января 2024 г. Сообщается, что в 19.42 ч. поступило сообщение о том, что в Шальчининкском районе в дом к сообщившему об инциденте мужчине пришли двое знакомых мужчин (1997 и 2000 г.р.) и избили находившегося у него гостя (1980 г.р.).

Полиция выяснила, что мужчина 2000 г.р. был пьян - 1,82 промилле, нетрезвым был и пострадавший 1980 г.р. - 0,9 промилле. После того, как братья избили мужчину, они удалились.