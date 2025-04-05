В Шальчининкай задержан колокол, который, вероятно, был похищен в Украине

Криминальная служба таможни информирует, что в ночь с 15 на 16 марта на КПП в Шальчининкай приехал Mercedes Sprinter, которым управлял гражданин Молдовы. Он сказал, что не везет ничего запрещенного. В машине таможенники нашли спрятанный под мешками колокол.

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Водитель не мог предъявить никаких документов на него. Он сказал, что не знал, что нужны такие документы.

Таможенники заподозрили, что колокол мог быть похищен в Украине, поэтому был составлен протокол, а колокол задержан.

Гражданин Молдовы признал, что вез колокол из Подольска (Россия) через Беларусь и Украину в Молдову по просьбе патриархов Кирилла и Николая.

Информация о колоколе весом 260 кг передана ДКН.