В сеть слита база данных литовской компании Aiva Sistema с данными 260 000 пользователей

 
имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
В воскресенье произошла утечка данных из базы данных одной из старейших литовских компаний информационных технологий (ИТ) Aiva Sistema. На общедоступных хакерских форумах были обнаружены данные около 260 тыс. пользователей – имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты.

Слитые данные на общедоступных хакерских форумах 11 января обнаружил ИТ-инженер Baltimax и эксперт ESET Лукас Апинис.

Aiva Sistema была немедленно проинформирована о зафиксированной кибератаке.

В руки онлайн-мошенников попало около 260 ты. единиц контактной информации коммерческих предприятий, приобретающих услуги у вышеупомянутой организации.

"Если вы пользовались услугами этой компании, возможно, что и ваши данные также подверглись утечке, поэтому рекомендую обратить внимание на информацию, получаемую по электронной почте или телефону, так как в ближайшее время может возникнуть повышенный риск попадания в руки злоумышленников", - говорится в сообщении Л. Апиниса.

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