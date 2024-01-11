В сеть слита база данных литовской компании Aiva Sistema с данными 260 000 пользователей

"Если вы пользовались услугами этой компании, возможно, что и ваши данные также подверглись утечке, поэтому рекомендую обратить внимание на информацию, получаемую по электронной почте или телефону, так как в ближайшее время может возникнуть повышенный риск попадания в руки злоумышленников", - говорится в сообщении Л. Апиниса.