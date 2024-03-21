В салоне автомобиля россиянина таможенники обнаружили упаковки с контрабандными лекарствами

Как сообщила в четверг Каунасская территориальная таможня, при проведении таможенного контроля грузового транспортного средства, въехавшего из России через дорожный пост Кибартай, и перевозившего транзитом через Литву рыбную продукцию, сотрудники таможни в салоне автомобиля, под пассажирским сиденьем, в специально оборудованном тайнике обнаружили незаконно перевозимые лекарства.

После обнаружения контрабанды лекарств, выяснилось, что в салоне автомобиля было спрятано 2045 упаковок различных лекарственных препаратов – Омепразола, Тетрациклина, Лоратадина-Вертекса, Азитромицина, Нимесулида, Диклофенака, Эринита.

Также около 620 единиц пустых упаковок лекарственных препаратов. Их общая стоимость, включая обязательные налоги, составляет 3032 евро.

Указывается, что таможенники задержали лекарства и автомобиль. На нарушителя составлен протокол задержания товара.