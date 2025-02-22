2025.02.22 19:26

В Рокишском районе во время ралли произошло ДТП, пострадал водитель

 
ru.DELFI.lt
Biorina Winter Rally Rokiškis
Biorina Winter Rally Rokiškis
ФОТО: Vilius | Organizatorių nuotr.

В Рокишкском районе во время ралли перевернулся спортивный автомобиль.

Полиция Паневежского округа сообщает, что в 17.10 ч. в Рокишкском районе, в деревне Норкунай, перевернулся автомобиль участника (1989 г.р.) ралли. Пострадал водитель.

Пострадавшего доставили в Паневежскую больницу. Ехавший с водителем штурман не пострадал.

Представитель ралли Biorina Winter Rally Rokiškis Вилюс Шалтянис сказал, что в ДТП попал экипаж, ехавший под 37 номером.

В документах сказано, что под этим номером на автомобиле BMW ехали гонщики ПУ „Каунасский автоклуб“ – Водитель Марюс Рачкаускас и штурман Андрис Толстых.

После ДТП пожарные-спасатели освободили из автомобиля пострадавшего водителя, он был в сознании.

Из-за инцидента отменили последний восьмой скоростной участок.

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