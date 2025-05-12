В Рокишкском районе осквернена мемориальная доска партизанам

По данным полиции, около 11.30 ч. в селе Кряунос заметили, что мемориальная доска запачкана краской.

В воскресенье жители Кряунос заметили акт вандализма и сообщили об этом председателю общины.

„На одной из досок, посвященных Борцам за свободу, с фамилиями, нанесены две свастики коричневой краской. Одна выше, другая ниже, прямо на фамилии. Выглядит шокирующе“, — рассказал информационному агентству Elta председатель местной общины Эугениюс Дрискюс.

На мемориальной доске в центре села Кряунос увековечены имена 47 партизан из Кряуносского края, их связных и участников восстания 1941 года.