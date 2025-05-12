В Рокишкском районе осквернена мемориальная доска партизанам

По данным полиции, около 11.30 ч. в селе Кряунос заметили, что мемориальная доска запачкана краской.
В воскресенье жители Кряунос заметили акт вандализма и сообщили об этом председателю общины.
„На одной из досок, посвященных Борцам за свободу, с фамилиями, нанесены две свастики коричневой краской. Одна выше, другая ниже, прямо на фамилии. Выглядит шокирующе“, — рассказал информационному агентству Elta председатель местной общины Эугениюс Дрискюс.
На мемориальной доске в центре села Кряунос увековечены имена 47 партизан из Кряуносского края, их связных и участников восстания 1941 года.
Полиция возбудила административные дела за распространение или демонстрацию нацистской, коммунистической символики, а также символов тоталитарных или авторитарных режимов.
За это грозит штраф в размере от 300 до 700 евро для физических лиц и от 600 до 1200 евро для руководителей или иных ответственных лиц юридических лиц.