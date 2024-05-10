В Рокишкисе горел бывший дом покойного президента Бразаускаса

Когда на место происшествия приехали пожарные, из-под крыши шел густой дым, виднелось и пламя.
Пока пожарные тушили дом, хозяйка по телефону уверяла родственницу, что причина пожара - электроинсталляция. Эту версию отчасти поддержал и пожарный-спасатель Далюс Кунигелис. Однако окончательный вердикт вынесут эксперты.
Работники Eso отключили в доме электричество. Рядом с домом дежурила скорая, однако помощь врачей никому не потребовалась, несмотря на то, что в доме жили пожилые люди.
Пожар был ликвидирован в течение 10 минут, однако пожарные провели на крыше больше часа: сняли пластиковую отделку, разрезали стену.
Кунигелис объяснил, что пожарные должны устранить источник возгорания.
В результате пожара выгорела большая часть чердака, залили первый этаж.
Пожар заметила соседка: „Я только увидел, как она побежала к щитовой за домом, наверное, это она выключила электричество, когда произошло замыкание?! Потом смотрю – едет пожарная, думаю, что такое? И вижу – горит крыша. Я еще хотел забраться посмотреть, что там, но мне велели не лезть, сказали, что могу задохнуться“.
Собеседник сказал, что ущерб понесла лишь его соседка, на чьей половине произошел пожар, его часть дома цела: только в комнате много дыма.