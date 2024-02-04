В Риге задержан литовец, который помочился в торговом центре и прославлял Россию

В субботу около 14:00 охранники одного из рижских торговых центров заметили мужчину, который мочился в коридоре. Мужчина был задержан за нарушение порядка. На место была вызвана полиция.

Сотрудники Рижского отделения Госполиции выяснили, что мужчина является гражданином Литвы (1984 г.р.). Ранее он один раз попал в поле зрения полиции за административное правонарушение (устроил конфликт в самолете).

Отмечается, что гражданин Литвы во время задержания стал агрессивным, угрожал и выражал недовольство работой полиции. Мужчина также прославлял Россию и Владимира Путина, и выразил желание, чтобы российские войска вошли в Латвию и "навели порядок".

Учитывая заявления мужчины, он был задержан в рамках уголовного производства и доставлен в Рижское восточное управление госполиции.