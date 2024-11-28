2024.11.28 16:19

В Риге и в Вильнюсе проведена масштабная операция: выявлена схема мошенничества, речь идет о почти 300 млн. евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Полиция по налогам и пошлинам Государственной службы доходов начала уголовный процесс, Европейская прокуратура провела в Риге и Вильнюсе масштабную операцию по задержанию членов преступного синдиката. Их подозревают в применении сложной схемы с хищением НДС в сфере продаж электроники.

Об этом агентству LETA сообщила Государственная служба доходов.

По ее данным, из-за мошенничества бюджеты стран ЕС недополучили около 297 млн. евро НДС.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые учредили компанию в 16-ти странах ЕС, действовали как законные торговцы электротоварами. Через виртуальные магазины они продавали популярные электротовары. Всего продали товары на сумму больше 1,48 млрд. евро.

Покупатели платили НДС, а мошенники, вероятно, используя фиктивные компании, которые должны были платить налоги, не выполняли свои обязательства и не переводили налоги в бюджеты. Доходы от продажи товаров переводили на льготные счета.

У Государственной службы доходов есть подозрения, что в схеме участвовало около 400 компаний, которые могли заниматься отмыванием денег, полученных за счет продажи наркотиков, киберпреступлений и мошенничества со вкладами.

Финансовая разведка позволяет предположить, что речь идет о влиянии российской организованной преступности. С этой схемой могут быть связаны некоторые российские преступные сети, которые возможно инвестировали деньги, полученные за счет периодических взносов и влияли на некоторые аспекты управления преступными схемами.

Во время обысков были конфискованы смартфоны на сумму более 47,716 млн. евро, несколько роскошных автомобилей, украшения, золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. В нескольких странах заморожены 62 банковских счета, деньги на которых еще подсчитывают, а в Латвии, Литве, Эстонии и Польше на счетах было 5,839 млн. евро.

Всего было проведено более 300 обысков 16-ти странах ЕС: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, на Кипре, в Болгарии, Бельгии и Латвии.

В Эстонии, Латвии и Литве в ходе этой операции задержали 32 подозреваемых, трое из них были арестованы.

В операции участвовали 624 работника правоохранительных органов разных стран.

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