В Риге и в Вильнюсе проведена масштабная операция: выявлена схема мошенничества, речь идет о почти 300 млн. евро

У Государственной службы доходов есть подозрения, что в схеме участвовало около 400 компаний, которые могли заниматься отмыванием денег, полученных за счет продажи наркотиков, киберпреступлений и мошенничества со вкладами.

Покупатели платили НДС, а мошенники, вероятно, используя фиктивные компании, которые должны были платить налоги, не выполняли свои обязательства и не переводили налоги в бюджеты. Доходы от продажи товаров переводили на льготные счета.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые учредили компанию в 16-ти странах ЕС, действовали как законные торговцы электротоварами. Через виртуальные магазины они продавали популярные электротовары. Всего продали товары на сумму больше 1,48 млрд. евро.

Финансовая разведка позволяет предположить, что речь идет о влиянии российской организованной преступности. С этой схемой могут быть связаны некоторые российские преступные сети, которые возможно инвестировали деньги, полученные за счет периодических взносов и влияли на некоторые аспекты управления преступными схемами.

Во время обысков были конфискованы смартфоны на сумму более 47,716 млн. евро, несколько роскошных автомобилей, украшения, золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. В нескольких странах заморожены 62 банковских счета, деньги на которых еще подсчитывают, а в Латвии, Литве, Эстонии и Польше на счетах было 5,839 млн. евро.