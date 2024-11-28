В Риге и в Вильнюсе проведена масштабная операция: выявлена схема мошенничества, речь идет о почти 300 млн. евро

Об этом агентству LETA сообщила Государственная служба доходов.
По ее данным, из-за мошенничества бюджеты стран ЕС недополучили около 297 млн. евро НДС.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые учредили компанию в 16-ти странах ЕС, действовали как законные торговцы электротоварами. Через виртуальные магазины они продавали популярные электротовары. Всего продали товары на сумму больше 1,48 млрд. евро.
Покупатели платили НДС, а мошенники, вероятно, используя фиктивные компании, которые должны были платить налоги, не выполняли свои обязательства и не переводили налоги в бюджеты. Доходы от продажи товаров переводили на льготные счета.
У Государственной службы доходов есть подозрения, что в схеме участвовало около 400 компаний, которые могли заниматься отмыванием денег, полученных за счет продажи наркотиков, киберпреступлений и мошенничества со вкладами.
Финансовая разведка позволяет предположить, что речь идет о влиянии российской организованной преступности. С этой схемой могут быть связаны некоторые российские преступные сети, которые возможно инвестировали деньги, полученные за счет периодических взносов и влияли на некоторые аспекты управления преступными схемами.
Во время обысков были конфискованы смартфоны на сумму более 47,716 млн. евро, несколько роскошных автомобилей, украшения, золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. В нескольких странах заморожены 62 банковских счета, деньги на которых еще подсчитывают, а в Латвии, Литве, Эстонии и Польше на счетах было 5,839 млн. евро.
Всего было проведено более 300 обысков 16-ти странах ЕС: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, на Кипре, в Болгарии, Бельгии и Латвии.
В Эстонии, Латвии и Литве в ходе этой операции задержали 32 подозреваемых, трое из них были арестованы.
В операции участвовали 624 работника правоохранительных органов разных стран.