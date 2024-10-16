В результате взрыва на Каунасской электростанции пострадал работник

По данным Департамента полиции, инцидент был зарегистрирован около 11. 20 час., на улице Егайнес.
Во время проведения рабочими гидравлических испытаний в котельной электростанции произошел взрыв, в результате которого пострадал 35-летний работник предприятия.
Пострадавший был госпитализирован. Начато предварительное расследование.
На улице Егайнес в Каунасе работает Петрашюнская электростанция, являющаяся филиалом госпредприятия „Каунасская электростанция“.
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