В результате тщательно разработанной операции в Вильнюсе был задержат торговец наркотиками

 
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ФОТО: Vilniaus aps. VPK
Полицейские 3-го Вильнюсского комиссариата провели операцию, в ходе которой задержали распространителя карфентанила.

В ноябре 2023 г. полиция узнала, что в Старом городе Вильнюса распространяют карфентанил (это синтетический наркотик, который в последнее время заменил героин).

Полиция приняла все меры для того, чтобы остановить распространителя.

Выяснилось, что подозреваемый (1985 г.р.) постоянно меняет место встречи с "клиентами" и место жительства, номера телефонов в целях конспирации. Полиции удалось задержать подозреваемого.

Этот человек уже неоднократно был судим за подобного рода преступления. В момент задержания он проживал в гостевом доме. Там был проведен обыск, обнаружены различные средства для фасовки наркотиков, электронные весы, деньги, полученные преступным путем и подготовленные к продаже наркотики – 76 свертков из фольги с наркотическим веществом.

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