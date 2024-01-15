В результате тщательно разработанной операции в Вильнюсе был задержат торговец наркотиками

В ноябре 2023 г. полиция узнала, что в Старом городе Вильнюса распространяют карфентанил (это синтетический наркотик, который в последнее время заменил героин).

Полиция приняла все меры для того, чтобы остановить распространителя.

Выяснилось, что подозреваемый (1985 г.р.) постоянно меняет место встречи с "клиентами" и место жительства, номера телефонов в целях конспирации. Полиции удалось задержать подозреваемого.