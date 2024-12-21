2024.12.21 18:14

В результате столкновения автомобилей в Вильнюсе пострадала женщина

 
Avarija Ateities g.
Avarija Ateities g.
ФОТО: Delfi

В субботу поступило сообщение о ДТП в Балтупяй, в котором пострадала женщина.

Сообщение о происшествии в полицию Вильнюса поступило в 14:50. Свидетели сообщили о столкновении двух автомобилей на улице Атейтис, недалеко от университета имени Миколаса Ромериса.

Avarija Ateities g.

На место происшествия были направлены медики, пожарные и полиция. Пострадавшая женщина была передана медикам.

По предварительным данным, авария произошла, когда Ford выехал на встречную полосу на перекрестке с улицей Дидлаукё и столкнулся со встречной машиной Skoda. Оба водителя были трезвы.

Avarija Ateities g.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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