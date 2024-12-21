В результате столкновения автомобилей в Вильнюсе пострадала женщина

Сообщение о происшествии в полицию Вильнюса поступило в 14:50. Свидетели сообщили о столкновении двух автомобилей на улице Атейтис, недалеко от университета имени Миколаса Ромериса.

На место происшествия были направлены медики, пожарные и полиция. Пострадавшая женщина была передана медикам.



По предварительным данным, авария произошла, когда Ford выехал на встречную полосу на перекрестке с улицей Дидлаукё и столкнулся со встречной машиной Skoda. Оба водителя были трезвы.