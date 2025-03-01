2025.03.01 22:10

В результате пожара в Скуодасском районе погиб человек, жители спасли детей с балкона

 
ru.DELFI.lt
пожар
пожар
ФОТО: Delfi

В пятницу вечером в результате пожара в многоквартирном доме в Скуодасском районе погиб мужчина. Двоих детей вытащили с балкона, другим жильцам дома также пришлось ночью покинуть свои дома.

Как сообщил Центр общей помощи в 22.42 на номер экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в Скуодасском районе в поселке Нотенай, на улице Нотес, горит квартира в двухэтажном 8-квартирном жилом доме, в результате пожара пострадал человек.

„Сообщалось, что на балконе второго этажа находились двое маленьких детей, они не могут выбраться. Когда прибыли пожарные, детей уже забрали жильцы, а одна из квартир горела“, — рассказал изданию Elta в субботу утром Гедрюс Вайчюлис, специалист отдела координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения.

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже, около лестничной клетки дома было обнаружено обгоревшее тело погибшего хозяина квартиры (1971 г. р.).

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

В этом году в Литве в результате пожаров погибли 23 человека, еще 45 получили ожоги или отравились дымом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии