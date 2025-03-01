В результате пожара в Скуодасском районе погиб человек, жители спасли детей с балкона

Как сообщил Центр общей помощи в 22.42 на номер экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в Скуодасском районе в поселке Нотенай, на улице Нотес, горит квартира в двухэтажном 8-квартирном жилом доме, в результате пожара пострадал человек.

„Сообщалось, что на балконе второго этажа находились двое маленьких детей, они не могут выбраться. Когда прибыли пожарные, детей уже забрали жильцы, а одна из квартир горела“, — рассказал изданию Elta в субботу утром Гедрюс Вайчюлис, специалист отдела координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения.