2024.06.25 09:37

В результате ДТП в Скуодаccком районе погиб водитель и несовершеннолетний ребенок

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ДТП (ассоциативное фото)
ДТП (ассоциативное фото)
ФОТО: Kauno aps. VPK

В результате ДТП, произошедшего в понедельник вечером в Скуодаccком районе, погиб водитель и пострадали пять человек – женщина и четверо детей, находившиеся в другом автомобиле.

По данным Департамента полиции, авария произошла около 17.21 час. на 46-м километре трассы Мажейкяй–Скуодас, недалеко от села Шаркес, в Александрийском старостве.

Столкнулись VW Touran, которым управлял 69-летний мужчина, и Opel Meriva, которым управляла 25-летняя женщина.

На место происшествия были направлены силы Скуодасской пожарно-спасательной службы Клайпедского областного пожарно-спасательного управления, информация о происшествии была передана на Клайпедскую станцию ​​скорой помощи и в Главный комиссариат полиции Клайпедской области.

Как выяснилось, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель VW Touran, пострадали водитель Opel Meriva и пассажиры, следовавшие вместе: 8-летний мальчик, 11-летний мальчик, 6-летняя девочка и 2-летний мальчик. С различными травмами они были госпитализированы.

Поздее сообщили, что в тот же день в Клайпедской больнице примерно в 20.10 час. от полученных травм скончался мальчик (2013 г. р.).

По факту происшествия начато предварительное расследование.

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Delfi
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