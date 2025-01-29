В результате аварии на трассе Плунге–Гаргждай пострадали 4 человека

По данным ЕЦП, звонок на номер экстренной службы 112 поступил в 17.55 час. По предварительным данным, на трассе Плунге–Гаргждай, недалеко от села Вештовенай столкнулись три автомобиля, в них могут быть зажаты люди.
К месту ДТП были направлены пожарно-спасательные силы Плунгеского района Клайпедского пожарно-спасательного управления.
Как сообщил агентству Elta дежурный Отдела координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения, во время аварии в Плунгеском районе столкнулись два автомобиля. Из транспортных средств были извлечены два человека.
„Всего в результате аварии пострадали 4 человека, трое из них доставлены в медицинское учреждение“, – сообщил дежурный.