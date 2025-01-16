2025.01.16 19:54

В Ретавасе разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку

 
ru.DELFI.lt
Ieškoma 15-metė Helena
Ieškoma 15-metė Helena
ФОТО: Klaipėdos AVPK

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Хелену.

Полиция Клайпедского округа сообщает, что 12 января из дома в Ретавасе ушла и не вернулась 15-летняя Хелена.

Приметы: волосы черные до плеч, глаза синие, рост 160 см. На девушке были черные брюки, черная короткая куртка с надписью Nike, черные спортивные ботинки, у нее был черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба связаться со следователем Ауримасом Пуйдокасом по номеру 0 700 62121 или эл. почте: aurimas.puidokas@policija.lt

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