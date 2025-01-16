В Ретавасе разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку

Полиция Клайпедского округа сообщает, что 12 января из дома в Ретавасе ушла и не вернулась 15-летняя Хелена.

Приметы: волосы черные до плеч, глаза синие, рост 160 см. На девушке были черные брюки, черная короткая куртка с надписью Nike, черные спортивные ботинки, у нее был черный рюкзак.