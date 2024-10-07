В реке Миния недалеко от Картены замечено пятно нефтепродуктов

По данным ДПБС, в 14.13 час. поступило сообщение о том, что в Кретингском районе, в реке Миния, недалеко от городка Картена, было замечено пятно нефтепродуктов.

Выяснилось, что загрязнения видны на 3-километровом участке реки. На мосту по всей ширине реки установлен 15-метровый барьер. Совместно с работниками-экологами была проведена разведка русла реки в поисках источника загрязнения.