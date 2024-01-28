В разных местах Литвы задержаны семеро нетрезвых водителей

Полиция сообщает, что первый попался 26 января, в 09.50 ч. в Каунасе, на ул Моседжё, автомобилем Audi управлял нетрезвый мужчина (1972 г.р.). Он был сильно пьян – 2,94 промилле.

В 10.18 ч. в Паланге, на ул. Кретингос, был остановлен водитель (1984 г.р.) Skoda Roomster, в организме которого было 1,64 промилле.

В 12.34 ч. в Рокишкском районе, в деревне Парокишкес, был остановлен VW Touran, которым управляла нетрезвая (2,35 промилле) женщина (1962 г.р.).

В 17.00 ч. в Йонаве, на ул. Космонауту, автомобилем Opel управлял нетрезвый (2,15 промилле) мужчина (1987 г.р.).

В 19.55 ч. в Каунасе, на перекрестке ул. К.Донелайчё и Лидос, была остановлена нетрезвая (2,15 промилле) водитель (1985 г.р.) BMW.

В 23.50 ч. в Тракайском районе, в деревне Рикантай, на 25,7 км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда автомобилем Audi A4, управлял нетрезвый (3,09 промилле) мужчина (1993 г.р.). Он к тому же врезался в ехавший перед ним автомобиль Hyundai.