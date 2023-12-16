В Расейнском районе во время пожара погиб человек

По данным Департамента полиции, 15 декабря, в 10 ч. в Расейнском районе, в деревне Палушиняй, в доме (выясняют, кому он принадлежит), возник пожар, во время которого погибла женщина (1985 г.р.) В результате пожара здание полностью сгорело. Причины пожара выясняются.

15 декабря, в 15.30 ч. в Молетском районе, в деревне Рудокай, в доме, принадлежащем мужчине (1982 г.р.), начался пожар, сгорело здание. На пожарище были обнаружены тела людей, к сожалению пока ни пол, ни личность погибших не установлены. Причина пожара пока неизвестна. Ведется расследование.