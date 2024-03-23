В пятницу вечером в Лентварисе произошел взрыв

По номеру 112 позвонила женщина и сообщила, что взрыв произошел на ул. Кондукторю. Она слышала звуки взрыва и видела дым.
На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели и врачи скорой.
О взрыве в социальной сети фейсбук сообщил "Разведчик прошлого" Шарунас Ясюкявичюс. Он информировал, что взрыв произошел около дома общественного деятеля Валдаса Барткявичюса.
"Взрыв был очень сильным, осколки разлетелись на несколько десятков метров", – писал Ясюкявичюс.
По данным полиции, в результате взрыва никакой ущерб не был нанесен.
План "Щит" не вводили, саперов на место происшествия не вызывали, жителей не эвакуировали.
Подозревают, что неизвестные взорвали мощную петарду.
Ведется расследование.
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