В пятницу вечером в Лентварисе произошел взрыв

По номеру 112 позвонила женщина и сообщила, что взрыв произошел на ул. Кондукторю. Она слышала звуки взрыва и видела дым.

На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели и врачи скорой.

О взрыве в социальной сети фейсбук сообщил "Разведчик прошлого" Шарунас Ясюкявичюс. Он информировал, что взрыв произошел около дома общественного деятеля Валдаса Барткявичюса.

"Взрыв был очень сильным, осколки разлетелись на несколько десятков метров", – писал Ясюкявичюс.

По данным полиции, в результате взрыва никакой ущерб не был нанесен.

План "Щит" не вводили, саперов на место происшествия не вызывали, жителей не эвакуировали.

Подозревают, что неизвестные взорвали мощную петарду.