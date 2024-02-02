В прошлом году в Литве изъяли из обращения 1289 единиц фальшивых евро

"Увеличение количества фальшивых денег в обращении может быть вызвано разными причинами – люди больше путешествуют, оплачивают услуги наличными, продают личные вещи или совершают покупки в местах, где нет возможности проверить подлинность банкнот. Мы постоянно призываем не терять бдительности и тщательно проверять поступающие деньги методом "пощупать-посмотреть-наклонить", - в сообщении указывает эксперт по наличным деньгам Банка Литвы Иева Ванскявиче.

Как и в 2022 году, больше всего было обнаружено поддельных банкнот номиналом 20 и 50 евро, на их долю пришлось 20 и 45 проц. всех фальшивых банкнот соответственно. В 2023 году увеличилось количество поддельных банкнот номиналом 100 евро, которые составили 19 проц. всех поддельных банкнот. Среди монет – больше всего было подделано номиналом 2 евро – 97 проц. всех фальшивых монет. В еврозоне фальшивые банкноты номиналом 20 и 50 евро составляли более 70 проц. всех фальшивых банкнот.