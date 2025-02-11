В прошлом году Regitra раскрыла сложную схему обмана с переводчиками

Среди важнейших работ по снижению коррупции Regitra называет недавно внедренную защиту от мошенников с незаконным оборудованием.
„Еще одно новшество на теоретическом экзамене – металлоискатель, с помощью которого проверяют всех, кто приходит на экзамен. Это решение было принято в связи с тем, что с 2021 по 2024 год было зафиксировано 46 случаев, когда лица пытались сдать экзамен с использованием запрещенного аудио- и видеооборудования для передачи данных“, - говорится в сообщении компании.
„С февраля прошлого года экзаменующиеся должны оставлять все посторонние предметы в запираемом шкафчике, а при входе в экзаменационный зал их проверяют металлоискателем на наличие запрещенного оборудования. Если будущий водитель попытается смошенничать, экзамен аннулируется, а повторная регистрация возможна только через год“, - добавляет компания.
Отмечается, что данная мера сразу дала результаты – в 2024 году Regitra не зафиксировала ни одной попытки пронести на теоретический экзамен несанкционированное оборудование.
Среди мер по предотвращению коррупции, которые оправдали себя, также упоминаются система идентификации при регистрации на экзамены, постоянная связь с полицией и Службой специальных расследований, а также удвоение количества пересматриваемых экзаменов.