В прошлом году Regitra раскрыла сложную схему обмана с переводчиками

„Еще одно новшество на теоретическом экзамене – металлоискатель, с помощью которого проверяют всех, кто приходит на экзамен. Это решение было принято в связи с тем, что с 2021 по 2024 год было зафиксировано 46 случаев, когда лица пытались сдать экзамен с использованием запрещенного аудио- и видеооборудования для передачи данных“, - говорится в сообщении компании.