В Пренайском районе выявлена нелегальная автосвалка: ежемесячная прибыль могла достигать 11 000 евро

„Во время обысков криминалисты обнаружили внушительное количество различных запчастей — от двигателей и коробок передач до электронных компонентов“, — говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, эта незаконная деятельность могла осуществляться на протяжении примерно двух лет, а ежемесячная прибыль могла достигать около 11 000 евро.
„Всем троим жителям Пренайского района предъявлено обвинение согласно части 1 статьи 202 Уголовного кодекса Литовской Республики — за незаконную хозяйственно-экономическую деятельность“, — сообщает ГКП Алитусского уезда.
В настоящее время Государственная налоговая инспекция проверяет возможные налоговые нарушения, а Департамент охраны окружающей среды выясняет, мог ли быть нанесен ущерб окружающей среде в период деятельности.