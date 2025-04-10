2025.04.10 07:06

В Пренайском районе выявлена нелегальная автосвалка: ежемесячная прибыль могла достигать 11 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Automobilių laužynas
Automobilių laužynas
ФОТО: Aplinkos apsaugos ministerijos nuotr.

Сотрудники Главного комиссариата полиции Алитусского уезда обнаружили в Пренайском районе незаконно действующую автосвалку. По данным полиции, трое мужчин в возрасте 19, 27 и 28 лет подозреваются в незаконной деятельности по разборке автомобилей и торговле запчастями.

„Во время обысков криминалисты обнаружили внушительное количество различных запчастей — от двигателей и коробок передач до электронных компонентов“, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, эта незаконная деятельность могла осуществляться на протяжении примерно двух лет, а ежемесячная прибыль могла достигать около 11 000 евро.

„Всем троим жителям Пренайского района предъявлено обвинение согласно части 1 статьи 202 Уголовного кодекса Литовской Республики — за незаконную хозяйственно-экономическую деятельность“, — сообщает ГКП Алитусского уезда.

В настоящее время Государственная налоговая инспекция проверяет возможные налоговые нарушения, а Департамент охраны окружающей среды выясняет, мог ли быть нанесен ущерб окружающей среде в период деятельности.

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