В Пренайском районе выявлена нелегальная автосвалка: ежемесячная прибыль могла достигать 11 000 евро

„Во время обысков криминалисты обнаружили внушительное количество различных запчастей — от двигателей и коробок передач до электронных компонентов“, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, эта незаконная деятельность могла осуществляться на протяжении примерно двух лет, а ежемесячная прибыль могла достигать около 11 000 евро.

„Всем троим жителям Пренайского района предъявлено обвинение согласно части 1 статьи 202 Уголовного кодекса Литовской Республики — за незаконную хозяйственно-экономическую деятельность“, — сообщает ГКП Алитусского уезда.