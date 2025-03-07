2025.03.07 16:42

В Пренайском районе разыскивают пропавшего без вести мужчину

 
ru.DELFI.lt
Jono Degučio paieška
Jono Degučio paieška
ФОТО: Alytaus policijos nuotr. | Delfi montažas

Полиция Пренайского района разыскивает пропавшего без вести Йонаса Дягутиса (1966 г.р.), который ушел из дома в деревне Интупонис (Пренайский район) и не вернулся. Близкие пропавшего обратились в полицию 6 марта.

Полиция сообщает, что 58-летний мужчина отличается худощавым телосложением. Мужчина среднего роста, он слеп на один глаз. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Полиция опросила жителей соседних деревень, в поисках была задействована служебная собака. С помощью дрона мужчину искали в лесу.

Сегодня продолжаются поиски мужчины.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Юозасу Лешкявичюсу по номерам +370 700 65 744, +370 610 29003, писать по эл. почте juozas.leskevicius@policija.lt или звонить по номеру – 112.

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