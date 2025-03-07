В Пренайском районе разыскивают пропавшего без вести мужчину

Полиция сообщает, что 58-летний мужчина отличается худощавым телосложением. Мужчина среднего роста, он слеп на один глаз. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Полиция опросила жителей соседних деревень, в поисках была задействована служебная собака. С помощью дрона мужчину искали в лесу.

Сегодня продолжаются поиски мужчины.