2024.09.18 11:01

В Пренай пьяный водитель Mercedes-Benz сносил все на своем пути

 
ru.DELFI.lt
Girto „Mercedes-Benz“ vairuotojo avarija Prienuose
Girto „Mercedes-Benz“ vairuotojo avarija Prienuose
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

В среду утром пьяный водитель Mercedes-Benz сносил все на своем пути. Затем он пытался бежать, однако был задержан жителями.

18 сентября, в 6 ч. в Пренай, на ул. Кауно, легковой автомобиль Mercedes-Benz снес несколько заборов и живые изгороди.

Жители города сразу заподозрили, что машиной управляет нетрезвый водитель, поскольку заметили в салоне несколько жестянок из-под пива.

По сведениям портала Kas vyksta Kaune, беглеца задержала одна из пострадавших жительниц (был снесен ее забор), пассажирка Mercedes-Benz сбежала.

Очевидцы говорят, что Mercedes-Benz ехал на высокой скорости, поскольку снесено несколько заборов, вывернуты бетонные блоки.

По данным полиции Алитусского района, ДТП произошло 18 сентября, в 06.25 ч. в Пренай, на ул. Кауно, нетрезвый (2.42 промилле) мужчина 2000 г.р. не справился с управлением Mercedes-Benz, снес два забора и испортил зеленые насаждения и клумбы.

Люди во время ДТП не пострадали. Начато расследование.

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