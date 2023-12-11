В понедельник утром в Вильнюсе зафиксирован ряд ДТП

Полиция информировала, что в 6.49 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, около деревни Ужупенай, столкнулись два автомобиля. Звонивший сказал, что пострадала 62-летняя женщина.

В 7.11 ч. на перекрестке ул. Майронё и Субачаус в Вильнюсе столкнулись автомобили Peugeot и Toyota. Пострадала 10-летняя пассажирка, она жаловалась на боли в руке.

В 7.50 ч. на ул. Гурю в ДТП попал автобус 58 маршрута, он столкнулся с автомобилем Volvo. В легковушке были двое малолетних детей.