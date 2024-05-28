В полночь в Каунасе поступило сообщение о драке в Старом городе

По данным полиции, информация о драке поступила 27 мая, в 23.50 ч. Когда приехала полиция, уже никто не дрался.

Полиция задержала двоих нетрезвых участников конфликта, их отвезли в комиссариат. В отношении мужчины 1983 г.р. (1,26 промилле) был составлен протокол за нарушение общественного порядка и невыполнение законных требований полиции.

Что касается мужчины 1980 г.р. (1,92 промилле), то ему грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом виде и за распитие алкоголя в общественном месте, а также за унижение чести и достоинства стражей порядка.