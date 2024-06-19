2024.06.19 13:41

В полицию передана информация о поступившем в Каунасскую клинику ребенке из Клайпеды

 
ru.DELFI.lt
Vaikas ligoninėje
Vaikas ligoninėje
ФОТО: Shutterstock

Из Клайпеды в Каунасскую клинику был доставлен и госпитализирован маленький мальчик.

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник в 16.43 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского округа поступило сообщение о том, что в понедельник около 18.00 ч. из Клайпеды в Клайпедскую больницу был доставлен ребенок (2023 г.р.), который затем был перевезен в Каунасскую клинику.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Собраны материалы по факту причинения физической боли или легкого вреда здоровью малолетнего ребенка.

„Младенец находится на лечении в Каунасской клинике. Его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает, он с родителями. Мы не можем предоставить дополнительную информацию, поскольку это касается частной жизни семьи“, – сообщили врачи Каунасской клиники.

Представитель Клайпедской окружной прокуратуры Виктория Йонуите сообщила, что предварительное расследование еще не начато, выясняются обстоятельства, поэтому дополнительной информации нет.

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