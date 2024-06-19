В полицию передана информация о поступившем в Каунасскую клинику ребенке из Клайпеды

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник в 16.43 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского округа поступило сообщение о том, что в понедельник около 18.00 ч. из Клайпеды в Клайпедскую больницу был доставлен ребенок (2023 г.р.), который затем был перевезен в Каунасскую клинику.