В поезде из Калининграда обнаружен беспилотник DJI Matrice 350 RTK – начато расследование

КСТ указывает, что беспилотник был отправлен из Калининградской области в Санкт-Петербург российской коммерческой компанией, которая занимается управлением системами беспилотных авиационных комплексов, а также обслуживает государственные структуры.

В настоящее время уточняются код, стоимость, назначение, параметры товара, места изготовления комплектующих и т. д. задержанного товара.

По данным КСТ, таможенники задержали груз по подозрению в нарушении правил перевозки военной техники и товаров, подпадающих под санкции Европейского союза ( ЕС ).

Как утверждают таможенники, данный тип беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) активно применяется в войне в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе, 23 марта сотрудники таможни, досматривавшие поезд из Калининградской области на железнодорожном посту Кибартай , обнаружили беспилотник DJI Matrice 350 RTK.

По словам таможенников, многие из этих беспилотных летательных аппаратов включены в Перечень военной техники и боеприпасов, утвержденный директивами ЕС. Для транзита этих товаров через территорию Литвы из третьей страны в другую третью страну необходимо представить литовской таможне транзитную лицензию. В Литве такие лицензии выдает Министерство экономики и инноваций.

Однако после нападения России на Украину страны ЕС ввели санкции против России и Беларуси, отказавшись выдавать какие-либо лицензии на такие товары в Россию и Беларусь.