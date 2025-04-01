В поезде из Калининграда обнаружен беспилотник DJI Matrice 350 RTK – начато расследование

Как сообщается в пресс-релизе, 23 марта сотрудники таможни, досматривавшие поезд из Калининградской области на железнодорожном посту Кибартай, обнаружили беспилотник DJI Matrice 350 RTK.
Как утверждают таможенники, данный тип беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) активно применяется в войне в Украине.
По данным КСТ, таможенники задержали груз по подозрению в нарушении правил перевозки военной техники и товаров, подпадающих под санкции Европейского союза (ЕС).
В настоящее время уточняются код, стоимость, назначение, параметры товара, места изготовления комплектующих и т. д. задержанного товара.
КСТ указывает, что беспилотник был отправлен из Калининградской области в Санкт-Петербург российской коммерческой компанией, которая занимается управлением системами беспилотных авиационных комплексов, а также обслуживает государственные структуры.
По словам таможенников, многие из этих беспилотных летательных аппаратов включены в Перечень военной техники и боеприпасов, утвержденный директивами ЕС. Для транзита этих товаров через территорию Литвы из третьей страны в другую третью страну необходимо представить литовской таможне транзитную лицензию. В Литве такие лицензии выдает Министерство экономики и инноваций.
Однако после нападения России на Украину страны ЕС ввели санкции против России и Беларуси, отказавшись выдавать какие-либо лицензии на такие товары в Россию и Беларусь.
В конце прошлого года таможня усилила контроль поездов, следующих из Калининградской области России, применяя различные методы досмотра (в том числе мобильные ручные сканеры).
Это является ответом на попытки переправить по железной дороге из Калининградской области России военные грузы, предназначенные для российских военных. Как правило, это камуфляжная форма или ее части, маскировочные сети для военной техники и т. д.
Подобные грузы, которые, по оценкам таможенников, предназначены для российских войск, воюющих против Украины, чаще всего отправляются членами различных добровольных организаций, действующих в Калининградской области России.