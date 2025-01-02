2025.01.02 11:05

В Плунгеской больнице убита пациентка, подозреваемый – другой пациент

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В среду в Плунгеской больнице один пациент нанес смертельные травмы пациентке. Женщина скончалась.

По данным Департамента полиции, 1 января, в 5 ч., в Плунге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, в больничной палате, пациент (1982 г.р.) нанес травмы пациентке (1940 г.р.), которая скончалась в 10.35 ч. того же дня.

Подозреваемый задержан.

По предварительным данным, подозреваемый ранее не был судим. Ведется расследование.

Плунгеская больница информировала агентство Elta, что 1 января около 5 ч. утра пациент, которого лечили от воспаления легких, нанес травмы пожилой пациентке того же отдела.

„Медсестра услышала шум, зашла в палату, подозреваемый стал угрожать ей расправой, однако дежурному персоналу удалось справиться с подозреваемым и передать его полиции. Пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, ее перевели в реанимацию. В больнице проводят расследование инцидента. Пострадавшему персоналу оказывают психологическую помощь“, – сообщили представители больницы.

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