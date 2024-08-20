В первом полугодии в Литве почти 19 000 детей нуждались в помощи защитников прав ребенка

„Несмотря на то, что физическое насилие является ведущим видом насилия, все же важно подчеркнуть, что применение силы в отношении ребенка или явные следы на его теле, например, царапины или ссадины, заметить гораздо легче. Поэтому меньшее количество остальных видов насилия не обязательно связано с меньшим количеством жертв – вероятно, это показывает, что общество еще учится распознавать скрытое, менее заметное или умалчиваемое насилие в отношении детей“, – цитирует И. Скуодене в сообщении.