В Паневежском районе в ДТП погибла молодая водитель

 
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ФОТО: Panevėžio apskr.VPK
В среду утром, в 8.26 ч., поступило сообщение о том, что в Паневежском районе произошло ДТП с летальным исходом.

По предварительным данным, в деревне Груздишкяй (за Рамигалой) столкнулись Audi и грузовик. Паневежская полиция информировала, что врачи боролись за жизнь молодой женщины (1999 г.р.), которая управляла автомобилем Audi.

Полиция сообщила, что пострадавшая не выжила, врачи в 9.23 ч. констатировали ее смерть.

Сообщается, что легковушка столкнулась с тягачом DAF, которым управлял мужчина 1983 г.р. (водитель был трезвым).

Из-за ДТП участок Via Baltica закрыт, машины направляют в объезд.

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