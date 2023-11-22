В Паневежском районе перевернулся автомобиль скорой помощи с украинскими врачами

22 ноября поступило сообщение о том, что в Паневежском районе, на ул. Рамигалос, в деревне Шилагалис, перевернулся автомобиль скорой помощи. Были подозрения, что в автомобиле могут быть зажаты люди. К счастью, никто не был зажат.

Выяснилось, что в ДТП попал автомобиль скорой помощи украинских врачей , Renault Master. На нем в рижскую больницу везли больного.

Подозревают, что причиной ДТП была скользкая дорога, автомобиль упал в кювет.

Люди в ДТП не пострадали, но автомобиль не мог продолжать свой путь.

Паневежская полиция обратилась за помощью в Службу скорой помощи.

"Мы выяснили, что пациента везли на лечение в Ригу. Наш автомобиль довез пациента до Салочай", – сказала представитель Паневежского филиала скорой помощи Рута Рамошкене.