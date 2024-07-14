В Паневежском районе на автомобиль Peugeot 3008 упало дерево, людей вызволили только через несколько часов

Полиция сообщает, что 13июля, в 19.12 ч. поступила информация о том, что на дороге Палюнишкис-Вабалнинкас на автомобиль Peogeot 3008 упало дерево.

На место происшествия приехали полицейские Гедрюс и Гинтарас, которые поняли, что освободить людей будет непросто - деревьями завален целый участок дороги.

Было известно, что водитель и пассажирка не пострадали.

Полицейские начали расчищать дорогу, им на помощь приехали пожарные-спасатели из Гегужине и Тилгаляй, позже к ним присоединились пожарные из Паневежиса.