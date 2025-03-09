В Паневежском районе изъят крупный груз контрабандных сигарет

Операция пограничников: тайник в фургоне и гараже
В среду вечером сотрудники отдела криминальной разведки Пагегского пограничного отряда прибыли в гаражный комплекс в селе Венславишкес (Паневежский район). В момент задержания 42-летний житель Паневежиса загонял в гараж грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter, в котором пограничники обнаружили тайник с 22 500 пачками сигарет Rothmans Royals и Winston Blue.
При дальнейшем осмотре помещения был найден дополнительный груз из 22 500 пачек Marlboro Touch и Winston Blue. Все сигареты оказались без акцизных марок, что подтверждает их нелегальное происхождение.
Расследование и возможное наказание
В отношении задержанного начато досудебное расследование, которое ведет прокурор отдела уголовного преследования Шяуляйской окружной прокуратуры. По литовскому законодательству за подобное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.
На данный момент подозреваемый арестован и заключен под стражу. В ближайшее время следствие примет решение о дальнейших мерах пресечения.
Изъятый автомобиль Mercedes Benz Sprinter и вся партия нелегальных сигарет временно находятся в одном из подразделений Пагегяйского пограничного отряда.