В Паневежском районе изъят крупный груз контрабандных сигарет

Операция пограничников: тайник в фургоне и гараже

В среду вечером сотрудники отдела криминальной разведки Пагегского пограничного отряда прибыли в гаражный комплекс в селе Венславишкес (Паневежский район). В момент задержания 42-летний житель Паневежиса загонял в гараж грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter, в котором пограничники обнаружили тайник с 22 500 пачками сигарет Rothmans Royals и Winston Blue.

При дальнейшем осмотре помещения был найден дополнительный груз из 22 500 пачек Marlboro Touch и Winston Blue. Все сигареты оказались без акцизных марок, что подтверждает их нелегальное происхождение.

Расследование и возможное наказание