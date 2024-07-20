2024.07.20 17:13

В Паневежисе взорвался и загорелся автомобиль

 
ru.DELFI.lt
Panevėžyje užsidegė automobilis
Panevėžyje užsidegė automobilis
ФОТО: Facebook

В субботу в Паневежисе загорелся автомобиль. Очевидцы говорят, что перед возгоранием слышали взрыв.

Очевидец, зафиксировавшая горящую машину и опубликовавшая видео в группе в Facebook, сообщила, что пожар произошел на улице Ю.Янониса, возле магазина Autoaibė. Женщина сняла на видео, как неравнодушные к катастрофе люди тушат машину огнетушителями. Сотрудники магазина также помогли потушить пожар.

Еще один автомобиль был заснят на видео на дороге Шяуляй-Паневежис. Задняя часть автомобиля горит, рядом виден арендованный прицеп. Сообщение о пожаре в Департамент противопожарной охраны и спасения поступило после 15 часов. На место происшествия выехали пожарные.

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