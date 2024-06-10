В Паневежисе возник пожар еще в одном реновируемом доме

Как сообщили в Департаменте полиции, в воскресенье вечером, около 22.52 час., в одном из реновируемых домов на улице Смелинес вспыхнул пожар, в результате которого обгорела внешняя изоляционная пленка и фасадный термослой.

Подсчитывается ущерб, есть подозрение, что это был поджог.

Начато предварительное расследование по факту причинения материального ущерба общеопасным способом.

Еще один аналогичный пожар в реновируемом доме на улице Смелинес произошел в прошлый четверг ночью, около 0.50 час. В результате него также обгорела внешняя изоляционная пленка и фасадный термослой.