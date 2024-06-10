2024.06.10 11:53

В Паневежисе возник пожар еще в одном реновируемом доме

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В одном из реновируемых домов на улице Смелинес вспыхнул пожар
В одном из реновируемых домов на улице Смелинес вспыхнул пожар
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Паневежисе произведена очередная попытка поджога реновируемого дома.

Как сообщили в Департаменте полиции, в воскресенье вечером, около 22.52 час., в одном из реновируемых домов на улице Смелинес вспыхнул пожар, в результате которого обгорела внешняя изоляционная пленка и фасадный термослой.

Подсчитывается ущерб, есть подозрение, что это был поджог.

Начато предварительное расследование по факту причинения материального ущерба общеопасным способом.

Еще один аналогичный пожар в реновируемом доме на улице Смелинес произошел в прошлый четверг ночью, около 0.50 час. В результате него также обгорела внешняя изоляционная пленка и фасадный термослой.

Этот пожар также стал основанием для начала предварительного расследования по факту причинения материального ущерба общеопасным способом.

Уничтожение или повреждение чужого имущества общеопасным способом влечет наказание в виде штрафа, ограничения свободы или ареста, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

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