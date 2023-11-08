В Паневежисе во время футбольной тренировки мужчине прострелили ногу

Журналисты издания выяснили, что инцидент на стадионе на ул. Смелинес произошел в период с 16.15 до 16.30 ч. По словам женщины, ребенок которой был на тренировке, дети заметили на стадионе троих незнакомых мужчин. Один из мужчин был вооружен и стрелял в двух других.

"Сын рассказал, что на место происшествия приезжала полиция. После инцидента тренировка продолжилась", – рассказала женщина.

Директор футбольной академии Дарюс Варткус ситуацию не комментировал.

Представитель ГКП Паневежского округа Одета Юкнюте подтвердила информацию о стрельбе на стадионе. По ее словам, 7 ноября, в 16.16 ч. в полицию сообщили о стрельбе.

По предварительным данным, инцидент произошел между тремя мужчинами. Один был ранен в ногу. Ему назначено амбулаторное лечение.